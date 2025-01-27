ЗМІ написали, що Буданов заявив про "загрозливі процеси для України". В ГУР це спростували
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов нібито заявив про загрозу існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори". Але ці слова не відповідають дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.
Що передувало
Сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час закритої зустрічі народних депутатів і представників Сил оборони нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".
Що кажуть у розвідці
У ГУР заявили, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата Буданова не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", - заявили у розвідці.
У відомстві також нагадали, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.
"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - сказано у повідомленні.
Перемовини з Росією
Раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. ЗА словами Трампа, в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.
При цьому сам Путін заявив, що не проти переговорів про закінчення війни, але нібито це Україна відмовляється говорити з Росією.
Більше про можливість переговорів між Україною та РФ та роллю в цьому процесі американського президента Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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