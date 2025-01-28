Зеленский отправился в Польшу, а РФ наступает возле Великой Новоселки: новости за 27 января

Война России против Украины: последние новости

РФ в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". Взрывы слышали в Киеве, а Ивано-Франковщина оказалась под массированной атакой, целью стали объекты критической инфраструктуры.

В ГУР опровергли сообщения в СМИ о том, что глава разведки Кирилл Буданов якобы заявлял об "угрожающих процессах для Украины".

РФ усилила штурмы на Краматорском и Торецком направлениях, ситуация напряженная

По информации ОСУВ "Хортица", российские войска пытались прорвать украинскую оборону неподалеку Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Крымского и Щербиновки. Кроме того, по Часовому Яру противник совершил 150, а по Торецку - 91 артиллерийский обстрел и один авиаудар КАБом. Активно применял БПЛА различных типов.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в заявлении.

Солдаты КНДР подрывают себя гранатами для того, чтобы не попасть в плен, - Sky News

Как пишет издание, северокорейцы "скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли тяжелые потери.

Издание также пишет о том, что войска КНДР не осведомлены об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Об этом свидетельствуют их штурмы пешком, группами по 20, 40 и даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.

Лукашенко предложил "миротворцев" из Беларуси для Украины: в ЦПД отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы "могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией". В Центре противодействия дезинформации считают, что подобными заявлениями он пытается создать впечатление, будто Беларусь "стоит в стороне от войны". Также эта "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Его заявление созвучно с заявлениями роспропаганды, что якобы "Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны".

Теодорос Русопулос переизбран на должность президента ПАСЕ еще на один год

Другие кандидаты на эту должность не выдвигались, поэтому полномочия Грека Теодороса Русопулоса были продлены без голосования в сессионном зале, передает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга, где начала свою работу зимняя сессия ПАСЕ.

Русопулос возглавил ПАСЕ год назад, в январе 2024 года. Согласно практике ассамблеи, полномочия президента обычно продлеваются на второй годичный срок, если за время каденции его работа не вызвала особых нареканий.

Чтобы избежать окружения: ВСУ оставили юг Великой Новоселки и держат позиции на окраинах

"Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены. Украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы не они (россияне - ред.) не пошли дальше", - сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Зеленский встретился с маршалом Сейма Польши

"Военное укрепление нашего государства является важным для достижения справедливого и прочного мира. Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против России", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Также, по его словам, во время встречи обсуждалось вступление Украины в ЕС и НАТО и реализация проектов по обустройству пунктов пересечения границы.

Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации

"Согласно законодательству мобилизуются сегодня 25+ лет. Мобилизация идет и она мобилизует достаточно большое количество людей. Они имеют ротации или отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Надо работать над качеством этого", - сказал президент Владимир Зеленский.

В Минсоцполитики опровергли информацию о налоге на пенсию: что будет на самом деле

В ведомстве отметили, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

"Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ", - пояснили в министерстве.

"Северные потоки" следует демонтировать, поставки газа из РФ не должны возобновиться, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что европейские лидеры "извлекут уроки из российской агрессии против Украины" и что они "протолкнут решение никогда не возобновлять поставки газа по этому газопроводу".