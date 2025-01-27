У Києві чути вибухи: Росія атакує столицю дронами
В ніч проти 27 січня у Києві чути звуки вибухів. Ворог атакує столицю ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Вибухи у Києві було чути приблизно о 02:39. Незадовго до цього у столиці оголосили тривогу. Військові попереджали, що на місто летять ворожі БпЛА.
"Увага! Місто Київ! Перебувайте в укриттях! Над північно-східною частиною міста ворожий ударний БпЛА", - йшлося у повідомленні о 02:38.
Оновлено о 02:55
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, повідомили у КОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:48 повітряна тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій.
Нагадаємо, що близько двох годин тому в столиці була перша тривога з початку цієї доби. Тоді її причиною стала загроза застосування безпілотників, але незабаром було оголошено відбій.
Однак, через невеликий проміжок часу, в Київській області було чутно вибухи. Як з'ясувалося, в регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, які збивали сили ППО.
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