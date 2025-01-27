РФ посилила штурми на Краматорському та Торецькому напрямках, ситуація напружена

Російська армія посилила свої штурми на Краматорському та Торецькому напрямках. Росіяни намагались прорвати оборону українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, російські війська намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки.

Також відбулись бойові дії високої інтенсивності у міській забудові Часового Яру та Торецька. По Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку - 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Активно застосовував дрони різних типів.

Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції у Вовчанську. Успіху не мав.

На Куп’янському напрямку противник також безуспішно проводив наступальні дії в районах Колісниківки, Загризового, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Колодязі та Ямполівки. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку тривали важки бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Успенівки, Дачного та Янтарного. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Новопавлівському напрямку противник за підтримки артилерії та БПЛА проводив наступальні дії в районах Нового Комара, Розливу та Улакли. Тривають бої у Великій Новосілці. По наших позиціях в цьому населеному пункті ворог здійснив майже 30 артобстрілів. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.