Зеленський відповів, чи хвилює Трампа майбутнє України

Під час бесіди президенту поставили запитання, чи вважає він, що Трампа хвилює майбутнє України. Зеленський на мить замовк, а потім сказав таке:

"Сподіваюся, що так. Ви знаєте політику США сьогодні. Вони більше дбають про Сполучені Штати. Це, до речі, зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відкрито про це говорить", - відповів глава держави.

Відносини Зеленського і Трампа і не тільки

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що у нього з Дональдом Трампом склалися "робочі стосунки", оскільки вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

До речі, говорячи про майбутнє України, днями Держдепартамент США виділив 25 млн доларів на програми повернення та реабілітації українських дітей, яких викрала Росія.