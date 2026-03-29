UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський відповів, чи хвилює Трампа майбутнє України

21:16 29.03.2026 Нд
2 хв
США зараз більше переймаються собою і Україна це розуміє
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Володимир Зеленський заявив, що США зараз здебільшого дбають про свою країну. При цьому він сподівається, що президенту Дональду Трампу все ж таки не байдуже майбутнє України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.

Читайте також: Келлог: Зеленський багато в чому схожий на Трампа

Під час бесіди президенту поставили запитання, чи вважає він, що Трампа хвилює майбутнє України. Зеленський на мить замовк, а потім сказав таке:

"Сподіваюся, що так. Ви знаєте політику США сьогодні. Вони більше дбають про Сполучені Штати. Це, до речі, зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відкрито про це говорить", - відповів глава держави.

Відносини Зеленського і Трампа і не тільки

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що у нього з Дональдом Трампом склалися "робочі стосунки", оскільки вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

До речі, говорячи про майбутнє України, днями Держдепартамент США виділив 25 млн доларів на програми повернення та реабілітації українських дітей, яких викрала Росія.

При цьому в питанні завершення війни у сторін є проблема. За словами Зеленського, США поставили Україні умову. Зокрема, Вашингтон в обмін на гарантії безпеки вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.

Але держсекретар США Марко Рубіо заперечує це, назвавши слова Зеленського "брехнею". За його версією, йшлося про те, що гарантії безпеки не набудуть чинності, доки не буде закінчено війну.

Сам президент України вчора знову повторив свою тезу, додавши, що він показав лише меншу частину "айсберга".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в Україні