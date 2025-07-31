Зеленський про "відповідь" Росії на мир: випустили понад 300 дронів і 8 ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент зауважив, що від ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють рятувальники, пожежники, медики та усі необхідні служби.

За його словами, постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу.

Як наслідок ворожої атаки є численні пошкодження житлової інфраструктури, а в одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

"Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що для цієї атаки окупанти використали більш ніж 300 дронів і 8 ракет.

"Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя.Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в партнерів є всі інструменти аби примусити Москву до миру та змусити сісти за справжній стіл переговорів.

"Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - додав він.