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Зеленский об "ответе" России на мир: выпустили более 300 дронов и 8 ракет

Украина, Четверг 31 июля 2025 09:41
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Зеленский об "ответе" России на мир: выпустили более 300 дронов и 8 ракет Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в течение ночи выпустили более 300 дронов и по меньшей мере 8 ракет. Основной целью стала столица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что с ночи на местах российских ракетно-дронных ударов работают спасатели, пожарные, медики и все необходимые службы.

По его словам, пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области. Столица была основной целью массированного обстрела.

В результате вражеской атаки есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры, а в одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

"По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для этой атаки оккупанты использовали более 300 дронов и 8 ракет.

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен", - отметил он.

Зеленский отметил, что у партнеров есть все инструменты, чтобы принудить Москву к миру и заставить сесть за настоящий стол переговоров.

"Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - добавил он.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированному удару со стороны России: по городу били ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки зафиксированы попадания по жилым домам, есть погибшие и десятки раненых.

Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Также повреждения зафиксированы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

Из-за обстрелов в городе перекрыли ряд улиц и проспектов. Движение троллейбусов на маршруте №27 временно ограничено - транспорт курсирует только до Домостроительного комбината №3.

Известно также, что ранения получили трое полицейских, которые направлялись на вызов. Их доставили в больницу.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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