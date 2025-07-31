Ракети і дрони, зруйновано підʼїзд, десятки постраждалих: все про нічну атаку на Київ

Росія завдала комбінованого удару по Києву в ніч на 31 липня, застосувавши ракети і дрони. У місті численні пошкодження будинків, зруйновано під'їзд багатоповерхівки, десятки людей постраждали.

Все, що відомо про наслідки ворожого удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна нижче.

За ніч 31 липня у столиці тричі оголошували повітряну тривогу. Перший раз - ще ввечері 30 липня, вона тривала понад чотири години і була пов'язана з атакою дронів.

Повторні повітряні тривоги оголошували під ранок через загрозу балістики. Саме тоді росіяни завдали ракетного удару по Києву.

Внаслідок нальоту дронів найбільше постраждав Солом'янський район міста. Там зафіксовано падіння уламків на будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, влучання в один із вищих навчальних закладів.

Фото: наслідки атаки дронів на Київ (t.me/dsns_telegram)

Наслідки комбінованої атаки РФ:

У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

Також пожежі в кількох нежитлових будівлях. У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Жертва і постраждалі

Станом на 06:30 відомо про одну загиблу у Києві. За словами місцевої влади, у столиці 27 постраждалих, серед поранених - поліцейські.

"Всього по Києву станом на 6:30 - 1 загибла людина та більше 20 поранено. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Фото: у Києві десятки постраждалих внаслідок атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)

Станом на 07:05 у Києві кількість постраждалих зросла до 48, повідомив мер Віталій Кличко. 29 із них госпіталізували.

Крім того, стало відомо про ще одну жертву. Тобто кількість загиблих зросла до двох осіб

Фото: у Києві зросла кількість поранених (Віталій Носач, РБК-Україна)