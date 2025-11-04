Зеленський відкинув ідею неповноправного членства України в ЄС
Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу без жодних обмежень. Важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, звертаючись до учасників Європейського саміту з питань розширення.
На запитання, чи погодилася б Україна на неповноправне членство в ЄС задля швидшого вступу та обходу вето Угорщини, Зеленський відповів: "Ні, як це можна зрозуміти?".
"Мені здається, що дуже важливо, щоб Україна отримала ставлення як до рівної серед рівних. І якщо ми говоримо про членство в ЄС, воно має бути повноправним. Мені здається, це надзвичайно важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру їхньої території чи кількості населення", - зазначив президент.
Глава держави наголосив, що у питанні членства в ЄС важливо, щоб усі країни поділяли спільні цінності.
"На мою думку, не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС", - наголосив Зеленський.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який аналізує поступ країн-кандидатів та потенційних кандидатів.
Зазначається, що цьогорічний звіт став для України найкращим від 2023 року, що відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни.
Однак варто зазначити, що Європейський Союз досі не може офіційно розпочати переговори щодо вступу України через блокування з боку Будапешта. Уряд Угорщини, який зберігає проросійську позицію, наклав вето на старт переговорного процесу.
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він блокує вступ України до Євросоюзу.
Водночас у ЄС заявили, що Єврокомісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу України та Молдови вже до кінця листопада.