Зеленський про вибори: дайте нам два місяці перемир'я

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

Умова для голосування - два місяці миру

Президент наголосив, що питання проведення виборів в умовах війни є складним, але він готовий до цього кроку, якщо на цьому наполягатимуть партнери. Головною вимогою для початку процесу Зеленський назвав припинення вогню.

"Дайте нам два місяці перемир'я, і ми підемо на вибори. Ось і все. Дайте нам перемир'я, дайте нам безпеку, інфраструктуру... нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - заявив він.

Складність виборів під обстрілами

Глава держави зауважив, що порівнювати нинішню ситуацію в Україні з історичними прикладами, зокрема з виборами у США за часів Лінкольна, некоректно через загрозу балістичних ударів.

"Як ми можемо це порівняти? У нас є ракети. Наш народ під ракетами. Це не просто наземна війна, це багато ракет. Ми під балістичними атаками", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що право голосу обов’язково мають отримати військові на передовій.

"Дайте можливість нашим солдатам голосувати, як вони можуть - я маю на увазі, захищати наше життя, нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне", - додав президент.

Заклик до Трампа та готовність парламенту

Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією вплинути на Кремль для досягнення необхідної паузи у бойових діях.

"Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього", - зазначив президент.

Наприкінці виступу він іронічно зауважив, що Україна може оголосити аналогічне "перемир'я для росіян", якщо ті натомість проведуть чесні вибори в Росії.