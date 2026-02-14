Зеленський про вибори: дайте нам два місяці перемир'я
Україна готова провести демократичні вибори, якщо США забезпечать двомісячне перемир’я для підготовки інфраструктури та гарантії безпеки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.
Умова для голосування - два місяці миру
Президент наголосив, що питання проведення виборів в умовах війни є складним, але він готовий до цього кроку, якщо на цьому наполягатимуть партнери. Головною вимогою для початку процесу Зеленський назвав припинення вогню.
"Дайте нам два місяці перемир'я, і ми підемо на вибори. Ось і все. Дайте нам перемир'я, дайте нам безпеку, інфраструктуру... нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - заявив він.
Складність виборів під обстрілами
Глава держави зауважив, що порівнювати нинішню ситуацію в Україні з історичними прикладами, зокрема з виборами у США за часів Лінкольна, некоректно через загрозу балістичних ударів.
"Як ми можемо це порівняти? У нас є ракети. Наш народ під ракетами. Це не просто наземна війна, це багато ракет. Ми під балістичними атаками", - підкреслив Зеленський.
Він також додав, що право голосу обов’язково мають отримати військові на передовій.
"Дайте можливість нашим солдатам голосувати, як вони можуть - я маю на увазі, захищати наше життя, нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне", - додав президент.
Заклик до Трампа та готовність парламенту
Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією вплинути на Кремль для досягнення необхідної паузи у бойових діях.
"Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього", - зазначив президент.
Наприкінці виступу він іронічно зауважив, що Україна може оголосити аналогічне "перемир'я для росіян", якщо ті натомість проведуть чесні вибори в Росії.
Вибори під час війни
Нагадаємо, останнім часом тема можливого проведення виборів в Україні активно обговорюється у ЗМІ. Зокрема, видання The Economist та Financial Times публікували інсайди про те, що Україна нібито планує провести президентські вибори вже у 2026 році, а деякі джерела називали ймовірною датою травень.
В Офісі президента на такі повідомлення відреагували стримано, наголосивши, що пріоритетом залишається справедливий мир.
Сам Володимир Зеленський емоційно назвав "дурною ідеєю" зробити оголошення про вибори 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ.
РБК-Україна також писало, чи можливо технічно та юридично провести вибори в умовах воєнного стану та які перепони для цього існують.