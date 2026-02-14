Зеленський: Путін - раб війни, тому перед будь-якою угодою мають бути гарантії
Без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть виявитися тимчасовими і не зупинять нову агресію Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Путін не може відмовитися від війни"
"Путін радиться більше з царем Петром і імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя", - заявив Зеленський.
За його словами, російський президент не відмовляється від ідеї військової експансії і продовжує мислити категоріями територіальних завоювань.
"Він може бачити себе царем, але насправді він - раб війни", - зазначив глава держави, підкресливши, що без реальних стримувальних механізмів конфлікт може повторитися або розширитися в майбутньому.
Гарантії безпеки - перед будь-якою мирною угодою
Зеденсбктй наголосив, що Україна вже має підготовлені домовленості із США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки, і саме вони мають стати основою майбутніх мирних домовленостей.
"У нас є сильні домовленості, які готові до підписання з США і Європою. І ми вважаємо, що угода про гарантії безпеки має бути до будь-якої угоди про завершення війни. Гарантії дадуть відповідь на головне питання: як довго не буде війни? І ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас", - заявив Зеленський.
Що передбачають гарантії безпеки для України
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що система гарантій безпеки для України має включати членство в Європейському Союзі, а також створення довгострокового механізму стримування Росії.
Західні ЗМІ повідомляли, що Україна разом зі США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Москвою потенційної мирної угоди. Документ передбачає як дипломатичні, так і військові кроки, зокрема можливість швидкої скоординованої відповіді союзників упродовж 72 годин у разі нового масштабного наступу РФ.
Під час нещодавнього візиту до Києва генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після укладення мирної угоди Україна може одразу отримати підтримку з боку держав Альянсу - зокрема присутність військових сил, авіації та морських компонентів країн, які погодяться взяти участь у гарантіях безпеки.
Він також підкреслив, що США, європейські держави та Канада готові долучитися до надання Україні відповідних безпекових гарантій.