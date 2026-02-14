Зеленський: Путін - раб війни, тому перед будь-якою угодою мають бути гарантії

Без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть виявитися тимчасовими і не зупинять нову агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Путін не може відмовитися від війни"

"Путін радиться більше з царем Петром і імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя", - заявив Зеленський.

За його словами, російський президент не відмовляється від ідеї військової експансії і продовжує мислити категоріями територіальних завоювань.

"Він може бачити себе царем, але насправді він - раб війни", - зазначив глава держави, підкресливши, що без реальних стримувальних механізмів конфлікт може повторитися або розширитися в майбутньому.

Гарантії безпеки - перед будь-якою мирною угодою

Зеденсбктй наголосив, що Україна вже має підготовлені домовленості із США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки, і саме вони мають стати основою майбутніх мирних домовленостей.

"У нас є сильні домовленості, які готові до підписання з США і Європою. І ми вважаємо, що угода про гарантії безпеки має бути до будь-якої угоди про завершення війни. Гарантії дадуть відповідь на головне питання: як довго не буде війни? І ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас", - заявив Зеленський.