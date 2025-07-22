Зеленський урізав повноваження НАБУ? Чи підписав президент закон

На сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради ввечері 22 липня зʼявилось повідомлення про підписання президентом, але згодом ця інформація зникла.

Приблизно через 10 хвилин на сайті ВР знову зʼявилася інформація, що документ підписано президентом.

Що відомо про закон

Закон включає правки, які обмежують повноваження НАБУ та САП і передадуть їх генпрокурору.

Документ передбачає такі зміни:

генпрокурор отримує доступ до всіх проваджень НАБУ;

генпрокурор має право давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;

генпрокурор отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;

генпрокурор зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме лише генпрокурор.

Нагадаємо Верховна Рада ухвалила законопроект 22 липня - його підтримали 263 депутати.

Позиція НАБУ та САП

Ухвалення законопроекту викликало значний резонанс. Зокрема, у НАБУ заявили, що таким чином керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - йшлося у повідомленні.

Ба більше, директор НАБУ Семен Кривонос звертався до Зеленського із закликом не підписувати документ.

На ці події також відреагували посли країн G7. Вони заявили про свою стурбованість.

"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, розслідування відносно кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозну стурбованість і маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - йшлося у заяві.