ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: Украина не вмешивается в выборы США

Новости » Политика     26.11.2019 - 12:30
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы США
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что никакого заблокирования помощи нет

Украина не вмешивается в выборы в США, никакого заблокирования помощи нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Зеленский заявил, что блокирования военной помощи США нет.

"Мы не вмешиваемся в выборы в США, у нас есть наша Украина, никакого заблокирования помощи нет", - заявил он.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 26 ноября 2019 г.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В то же время начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США.

Украина и Эстония усилят сотрудничество на международной арене ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкивоенная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь