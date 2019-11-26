Зеленский: Украина не вмешивается в выборы США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что никакого заблокирования помощи нет

Украина не вмешивается в выборы в США, никакого заблокирования помощи нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Зеленский заявил, что блокирования военной помощи США нет.

"Мы не вмешиваемся в выборы в США, у нас есть наша Украина, никакого заблокирования помощи нет", - заявил он.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ. Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 26 ноября 2019 г.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В то же время начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США.