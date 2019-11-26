Зеленський: Україна не втручається в вибори США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що ніякого заблокування допомоги немає

Україна не втручається в вибори в США, ніякого заблокування допомоги немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Зеленський заявив, що заблокування військової допомоги США немає. За його словами, Україна не буде втручатися в геополітику.

"Я не дуже люблю коментувати цю історію. Все, що було дуже секретно, всі прочитали. Ми не втручаємося в вибори, в геополітику. У нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з США, ніякого блокування допомоги зараз немає, але не через розмову по телефону... Напевно ще щось є, але у мене було тільки два дзвінка з Трампом, але може з'явитися і третій, якого не було... Так буває", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера Володимира Зеленського. За інформацією джерел, Трамп особисто заборонив Пенсові їхати до Києва на інавгурацію Зеленського, а також неодноразово використовував віце-президента для тиску на президента України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'які позиції Європи з посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз.

У той же час початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгресі США.