ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский и Трамп раскритиковали мягкую позицию Европы, - стенограмма

Новости » Политика    25.09.2019 - 18:18
Зеленский и Трамп раскритиковали мягкую позицию Европы, - стенограмма
Коллаж РБК-Украина

Лидеры Украины и США считают, что Европа может быть жестче в отношении России

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о мягкой позиции Европы касательно усиления давления на РФ. Об этом говорится в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины, который состоялся 25 июля.

Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

"Германия не делает почти ничего. Все, что они делают, - это говорят. И я считаю, что именно об этом вы должны у них спросить. Когда я разговаривал с Меркель, она только говорила об Украине, но ничего не делала", - заявил Трамп.

В ответ Зеленский согласился со словами Трампа и подчеркнул, что лидеры Франции и Германии не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию. По мнению президента Украины, Европа должна была бы быть большим партнером для Украины, но технически эту роль выполняют США.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался, что Трамп якобы допустил неуместные высказывания в беседе с иностранным президентом. Также американские СМИ предположили, что президент США якобы давил на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

После этого в США формально начали процедуру импичмента Трампа, считая его разговор с Зеленским "грубым нарушением конституции". Также отметим, что Украина разрешила опубликовать стенограмму телефонного разговора лидеров.

Трамп в разговоре с Зеленским упоминал Байдена Клинтон поддержала импичмент Трампа
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь