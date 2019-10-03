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Трамп использовал Пенса для давления на Зеленского, - WP

Новости » Политика    03.10.2019 - 10:22
Трамп использовал Пенса для давления на Зеленского, - WP
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс также присутствовал во время телефонного разговора президентов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщают источники издания, кроме того, что Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, глава Белого дома неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.

Так, через месяц после инаугурации Трамп дал поручение Пенсу сообщить Зеленскому о задержке финансовой помощи от Вашингтона в случае отсутствия более агрессивных действий против коррупции. Тогда, как утверждают чиновники, украинская власть понимала, что речь идет о расследовании в отношении Хантера Байдена.

Кроме того, источники утверждают, что Пенс присутствовал во время июльского телефонного разговора президентов США и Украины. Вице-президент должен был в течение нескольких часов получить доступ к расшифровке стенограммы.

Также чиновники рассказали, что отправившись на встречу с Зеленским в Варшаву Пенс не был полностью ознакомлен со стенограммой телефонного разговора. В Варшаве Пенс сообщил украинскому президенту о том, что Вашингтон не выделит финансовую помощь из-за слабых усилий страны по борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Тогда вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд ТрампдавлениеМайк Пенс
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