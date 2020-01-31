Зеленский: Украина готова к новым формам партнерства с США в сфере безопасности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина готова развивать сотрудничество с США в военной сфере

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Об этом на брифинге с госсекретарем США Майком Помпео заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений", - сказал президент.

Отметим, в ходе визита в Украину Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии.

Напомним, вчера Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Госсекретарь США будет находиться в стране до 1 февраля.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с Помпео сотрудничество между Украиной и США.

"Стороны обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина; продвижение военно-экономического сотрудничества; усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Кроме этого, Помпео и Пристайко возложили цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", и почтили память погибших на Донбассе украинских военных.