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Пристайко обсудил с Помпео сотрудничество между Украиной и США

Новости » Политика     31.01.2020 - 11:36
Пристайко обсудил с Помпео сотрудничество между Украиной и США
Фото: Вадим Пристайко и Майк Помпео (twitter.com/KaterynaZelenko/)

Также стороны обсудили усиление поддержки Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках визита в Киев встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в пятницу, 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

По словам пресс-секретаря МИД, стороны провели конструктивную встречу, во время которой обсуждали дальнейшее сотрудничество между Украиной и США.

"Стороны обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина; продвижение военно-экономического сотрудничества; усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - рассказала Зеленко.

Пристайко обсудил с Помпео сотрудничество между Украиной и США

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину вечером 30 января. Ожидается, что в рамках визита Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также госсекретарь планировал встретиться с председателями внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

Также РБК-Украина писало, что 31 января Помпео вместе с главой МИД Украины Пристайко возложили цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", и почтили память погибших на Донбассе украинских военных.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикисотрудничествоВадим ПристайкоМайк Помпео
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