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Помпео заверил Украину в поддержке в борьбе с российской агрессией

Новости » Политика     31.01.2020 - 11:49
Помпео заверил Украину в поддержке в борьбе с российской агрессией
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Стали известны подробности переговоров Пристайко и Помпео

В ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что на сегодняшних переговорах Помпео и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко поднимались вопросы политического и практического взаимодействия. Стороны обсудили действия на международной арене, которые направлены на восстановление территориальной целостности Украины.

"Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что США подтверждают свою позицию введением 29 января пакета дополнительных санкций, которые касаются отдельных лиц и компаний в Крыму.

Напомним, вчера Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Госсекретарь США будет находиться в стране до 1 февраля.

Сегодня ожидается встреча Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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