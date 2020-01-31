Пристайко и Помпео в Киеве почтили память погибших на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко и Майк Помпео (РБК-Украина)

Церемония состоялась у здания МИД Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве почтили память погибших на Донбассе украинских военных. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Политики приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у здания Министерства иностранных дел Украины.

После возложения цветов Помпео и Пристайко отправились к Михайловскому собору.

Также сегодня запланирована встреча американского госсекретаря с главой государства Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности. Она должна состояться в 12:00 у здания Офиса президента.

Фото: Вадим Пристайко и Майк Помпео на церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" (РБК-Украина)

Также РБК-Украина писало, что в Киеве из-за визита Помпео перекроют движение. Ограничения в связи с визитом госсекретаря США будут действовать с 30 января по 1 февраля.

Напомним, в США вспыхнул скандал после интервью Помпео об Украине. Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.