ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко и Помпео в Киеве почтили память погибших на Донбассе

Новости » Политика     31.01.2020 - 10:56
Пристайко и Помпео в Киеве почтили память погибших на Донбассе
Фото: Вадим Пристайко и Майк Помпео (РБК-Украина)

Церемония состоялась у здания МИД Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве почтили память погибших на Донбассе украинских военных. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Политики приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у здания Министерства иностранных дел Украины.

После возложения цветов Помпео и Пристайко отправились к Михайловскому собору.

Также сегодня запланирована встреча американского госсекретаря с главой государства Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности. Она должна состояться в 12:00 у здания Офиса президента.

Фото: Вадим Пристайко и Майк Помпео на церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" (РБК-Украина)

Также РБК-Украина писало, что в Киеве из-за визита Помпео перекроют движение. Ограничения в связи с визитом госсекретаря США будут действовать с 30 января по 1 февраля.

Напомним, в США вспыхнул скандал после интервью Помпео об Украине. Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Помпео прибыл в Украину Иностранные советники могут приобщиться к разработке программы развития ВСУ, - МИД
Новости Украины Вадим ПристайкоМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь