Зеленський: Україна готова до нових форм партнерства з США у сфері безпеки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна готова розвивати співпрацю з США у військовій сфері

Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Про це на брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна готова зміцнювати свою армію коштом покупки американських озброєнь.

"Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Мова йшла і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцненні повітряної оборони України, де ми готові розглядати опції покупки необхідних озброєнь", - сказав президент.

Відзначимо, в ході візиту в Україну Помпео запевнив у підтримці з боку Вашингтона у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, вчора Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. Держсекретар США перебуватиме в країні до 1 лютого.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорив з Помпео співпрацю між Україною і США.

"Сторони обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна; просування військово-економічного співробітництва; посилення двопартійної підтримки України з боку США", - розповіла прес-секрктар МЗС Катерина Зеленко.

Крім цього, Помпео і Пристайко поклали квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", і вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українських військових.