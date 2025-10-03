ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про удари по енергетиці: росіяни шукають, як ще більше нашкодити українцям

П'ятниця 03 жовтня 2025 21:40
UA EN RU
Зеленський про удари по енергетиці: росіяни шукають, як ще більше нашкодити українцям Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди українцям. Тому посилили атаки по енергооб'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів президент, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді щодо захисту та відновлення енергетичних обʼєктів України.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", - зазначив він.

Зеленський акцентував, що сьогодні непроста ситуація у Чернігівській та Сумській областях після ударів російських дронів.

"Вже ввечері був удар балістики на Донеччині - теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка - триває відновлення", - додав глава держави.

Президент також зазначив, що очікує більших результатів від військового командування - тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по енергетиці України 1 жовтня відразу у кількох областях почалися проблеми з електроенергією. Найскладніша ситуація - у Сумській та Чернігівській областях.

Так, у "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Також сьогодні, 3 жовтня, через велику кількість ударів по енергооб'єкту в Шостці Сумської області все місто залишилося без світла.

Окрім того, у Донецькій області через ворожий обстріл без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

За оцінками розвідки Естонії, цієї зими Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Зараз у неї для цього більше ресурсів, ніж раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим