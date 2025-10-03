Зеленський про удари по енергетиці: росіяни шукають, як ще більше нашкодити українцям

Росіяни напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди українцям. Тому посилили атаки по енергооб'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів президент, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді щодо захисту та відновлення енергетичних обʼєктів України.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", - зазначив він.

Зеленський акцентував, що сьогодні непроста ситуація у Чернігівській та Сумській областях після ударів російських дронів.

"Вже ввечері був удар балістики на Донеччині - теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка - триває відновлення", - додав глава держави.

Президент також зазначив, що очікує більших результатів від військового командування - тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей.