Жорсткі графіки обмежень електроенергії ввели в одній з областей через атаки РФ

Четвер 02 жовтня 2025 08:55
Фото: у Чернігівській області ввели жорсткі графіки обмежень через удар РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 2 жовтня, у Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки Росії напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Як зазначають енергетики, внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі області споживачі вже відчули перебої зі світлом.

"Усі вчора на собі відчули "привітання" рашистів з Днем захисників і захисниць України. Тепер маємо чимало роботи і доволі жорсткі графіки обмеження електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають відновлювальні роботи, а фахівці працюють у цілодобовому режимі для стабілізації роботи мережі.

Російський удар по енергетиці

Вчора, 1 жовтня, росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Київщині, внаслідок чого частина Чернігівської області залишилася без світла.

Масштабна аварія в мережі призвела до відключення понад 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Наявних потужностей в енергосистемі виявилося недостатньо, аби одночасно заживити всіх абонентів.

У "Чернігівобленерго" повідомили, що з 20:00 1 жовтня запроваджується графік погодинних відключень електроенергії. Ситуацію в енергосистемі регіону назвали критичною.

До графіку залучені одразу чотири черги. Схема відключень передбачає: три години зі світлом та шість годин без електроенергії.

