Взимку Росія, імовірно, посилить атаки на енергосистему України, - розвідка Естонії

Цієї зими Росія, ймовірно, активізує удари по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Зараз у неї для цього більше ресурсів, ніж раніше.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За його оцінкою, найближчим часом перебіг бойових дій, найімовірніше, істотно не зміниться. Російські війська продовжать чинити тиск по всій лінії фронту, прагнучи локальних тактичних успіхів.

"Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву", – зазначив Ківісельг.

За його словами, відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди.

"Незважаючи на суспільний галас, такий сценарій залишається вельми ймовірним. По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - зазначив глава розвідцентру.

Він наголосив, що асиметричні дії російських військ щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід вважати вкрай серйозними та небезпечними.

Мета цих дій - влаштувати масштабну диверсію і відволікти сили української влади та міжнародних партнерів, які надають підтримку Україні.

"Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни й призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії РФ виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки", - додав Ківісельг.