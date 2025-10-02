ua en ru
Удари РФ по енергетиці: у Кабміні розповіли, де найскладніша ситуація

Четвер 02 жовтня 2025 11:39
UA EN RU
Удари РФ по енергетиці: у Кабміні розповіли, де найскладніша ситуація Фото: у Кабміні розповіли, де найскладніша ситуація в енергетиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результаті ворожих ударів по енергетиці України є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що в пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.

Також проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури", - додали у міністерстві.

Удари РФ по енергетиці та об'єктам інфраструктури

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

Також цієї ночі російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та північних регіонів України. Внаслідок атаки постраждав машиніст, а рух потягів відбувався із затримками. Згодом роботу залізниці вдалося відновити.

Після атаки ворога на енергетичний об’єкт 1 жовтня, сьогодні в Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання.

