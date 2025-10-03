ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Шостка та громада без світла через безліч прильотів по енергетиці

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 18:04
UA EN RU
Шостка та громада без світла через безліч прильотів по енергетиці Ілюстративне фото: окупанти атакували енергетику, багато пошкоджень, йде ліквідація наслідків (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Шостка та 38 населених пунктів Шосткинської громади перебуває без світла та води через численні атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Шостки Миколу Ногу.

За словами мера, окупанти вночі завдали ударів по території Шосткинської громади та продовжили бити туди вдень. Обстріли досі тривають, пошкоджено енергетичні об'єкти.

"Місто Шостка і 38 населених пунктів громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Відкриті пункти незламності! Лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії", - написав він.

Мер також зазначив, що збитки та втрати від російських терактів уточнюються. Мешканців громади закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атака росіян на Україну 3 жовтня

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 жовтня російські окупанти здійснили черговий комбінований теракт проти України. Ворог випустив 35 ракет та 381 безпілотник.

Під атакою були Полтава та Полтавська область, окупанти вчинили теракти проти газовидобувної інфраструктури. Внаслідок цих терактів атаковані об'єкти зупинили роботу.

Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі та кількох інших областях. Мішенями ворога там також стали енергетичні об'єкти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим