Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося

У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і " Суспільне Донбас " та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram .

Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.

Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло.

Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.

Що сказав глава ОВА

"Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська", - написав Філашкін.

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - додав він.