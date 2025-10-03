ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося

Донецька область, П'ятниця 03 жовтня 2025 20:20
UA EN RU
Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося Ілюстративне фото: на Донеччині почалися проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Донбас" та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.

Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло.

Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.

Що сказав глава ОВА

"Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська", - написав Філашкін.

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - додав він.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, російські окупанти останніми днями посилено атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, у середу, 1 жовтня, окупанти вдарили по енергооб'єкту в Славутичі Київської області. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут.

Також серйозні проблеми зі світлом почалися в Чернігівській області, там діють графіки відключень світла.

При цьому сьогодні, 3 жовтня, через велику кількість ударів по енергооб'єкту в Шостці все місто залишилося без світла.

Примітно, що росіяни почали атакувати українську енергетику на тлі похолодання по всій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Вибух Дружковка Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим