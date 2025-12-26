ua en ru
Зеленський, Трамп та лідери ЄС завтра проведуть розмову, - ЗМІ

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 21:19
UA EN RU
Зеленський, Трамп та лідери ЄС завтра проведуть розмову, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український та американський президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп у суботу, 27 грудня, проведуть телефонну розмову за участю європейських лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання, посилаючись на слова українського чиновника, написало, що ця розмова необхідна для того, щоб ознайомити всіх з поточним ходом переговорів.

Зазначається, що Зеленський раніше висловлював надію, що йому з Трампом вдасться "налагодити контакт з європейцями" під час їхньої зустрічі в неділю, 28 грудня.

Мирний план США

Нагадаємо, протягом 19-21 грудня Україна та США під час переговорів в Маямі провели низку консультацій. Увага була зосереджена на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, проте найскладнішою темою залишається територіальне питання.

РБК-Україна раніше писало, що у неділю, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Вона відбудеться у резиденції Трампа, що у штаті Флорида.

В середу, 24 грудня, Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану. Він повідомив, що крім базового документа є також і окремі додатки по напрямках.

У США повідомили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Зазначимо, країна-агресорка вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, РФ хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Крім того, у Росії заявили, що 20-пунктний мирний план, оприлюднений Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від тієї версії, яка обговорюється представниками країни-агресорки та США.

