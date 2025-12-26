ua en ru
Зеленский, Трамп и лидеры ЕС завтра проведут разговор, - СМИ

Украина, Пятница 26 декабря 2025 21:19
Зеленский, Трамп и лидеры ЕС завтра проведут разговор, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп в субботу, 27 декабря, проведут телефонный разговор с участием европейских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание, ссылаясь на слова украинского чиновника, написало, что этот разговор необходим для того, чтобы ознакомить всех с текущим ходом переговоров.

Отмечается, что Зеленский ранее выражал надежду, что ему с Трампом удастся "наладить контакт с европейцами" во время их встречи в воскресенье, 28 декабря.

Мирный план США

Напомним, на протяжении 19-21 декабря Украина и США во время переговоров в Майами провели ряд консультаций. Внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, однако самой сложной темой остается территориальный вопрос.

РБК-Украина ранее писало, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Она состоится в резиденции Трампа, в штате Флорида.

В среду, 24 декабря, Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана. Он сообщил, что кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

В США сообщили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Отметим, страна-агрессор требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, РФ хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

Кроме того, в России заявили, что 20-пунктный мирный план, обнародованный Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от той версии, которая обсуждается представителями страны-агрессора и США.

