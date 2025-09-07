Зеленський та Умєров анонсували нову технологічну Ставку: що там буде

Український уряд найближчими днями проведе засідання технологічної Ставки. На ньому будуть обговорюватися питання захисту України від російських атак та далекобійні удари по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимири Зеленського та допис секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав він.

Умєров зі свого боку підтвердив, що на наступному тижні буде проведено засідання, на якому планується розглянути низку важливих питань:

"Ми готуємо Ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій", - повідомив Зеленський.

Відзначимо, що Зеленський високо оцінив роботу програму дронів-перехоплювачів. Так, в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

А 5 вересня Зеленський заявляв, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння, останні випробування були позитивними. Наступний етап – це початок виробництва.

Україна розробляє власні ракети

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво далекобійних ракет "Фламінго" з радіусом дії понад 3 тисячі кілометрів.

Також 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що така ракета вдарила по ворожих цілях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про базу російських прикордонників.

Згодом стало відомо, що українська компанія Fire Point вперше вироблятиме ракетне паливо за кордоном. Саме ця компанія розробила ракети "Фламінго".