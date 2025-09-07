Зеленський та Умєров анонсували нову технологічну Ставку: що там буде
Український уряд найближчими днями проведе засідання технологічної Ставки. На ньому будуть обговорюватися питання захисту України від російських атак та далекобійні удари по Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимири Зеленського та допис секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова.
"Ми готуємо Ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій", - повідомив Зеленський.
Умєров зі свого боку підтвердив, що на наступному тижні буде проведено засідання, на якому планується розглянути низку важливих питань:
- розвиток ракетних програм - балістичні, крилаті та зенітні системи;
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
- стан мобільного зв’язку в Україні - покриття, якість, проблемні питання.
"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав він.
Відзначимо, що Зеленський високо оцінив роботу програму дронів-перехоплювачів. Так, в ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.
А 5 вересня Зеленський заявляв, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння, останні випробування були позитивними. Наступний етап – це початок виробництва.
Україна розробляє власні ракети
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво далекобійних ракет "Фламінго" з радіусом дії понад 3 тисячі кілометрів.
Також 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що така ракета вдарила по ворожих цілях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про базу російських прикордонників.
Згодом стало відомо, що українська компанія Fire Point вперше вироблятиме ракетне паливо за кордоном. Саме ця компанія розробила ракети "Фламінго".