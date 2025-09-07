ua en ru
Українські дрони-перехоплювачі цієї ночі збили понад 150 цілей, - Зеленський

Україна, Неділя 07 вересня 2025 21:08
Українські дрони-перехоплювачі цієї ночі збили понад 150 цілей, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж півтори сотні ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимири Зеленського.

Президент розповів, що за одну ніч на 7 вересня Росія використала понад 400 дронів типу "Шахед", а загальна кількість засобів повітряного нападу в тому ударі сягала 810.

Майже половина цих дронів мала на меті ускладнити повітряну обстановку та перевантажити системи протиповітряної оборони України.

Крім того, за даними Зеленського, були застосовані ракети, зокрема балістичні. Глава України наголосив, що значну частину ворожих атак вдалося збити, і це він оцінює як вагомий результат.

"Є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники", - зазначив він.

Зеленський подякував силам ППО й додав, що, попри успіхи, не все вдалося збити. Президент наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони, що залишається пріоритетним завданням для України.

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія здійснила масштабний удар по Україні, застосувавши понад 800 повітряних засобів, серед яких були крилаті та балістичні ракети, а також дрони.

У Києві атаки припали на багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, до того ж вперше постраждала будівля уряду в центрі міста.

Внаслідок атак у Києві постраждало щонайменше 20 людей, ще двоє загинули - мати та її тримісячний син.

Вибухи пролунали також в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку.

Російське Міноборони спробувало пояснити атаки своєю версією подій, намагаючись виправдати обстріли українських міст.

Більше деталей про наслідки ударів читайте у матеріалі РБК-Україна.

