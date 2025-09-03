Паливо для далекобійних ракет "Фламінго" вироблятимуть у Данії
Українська компанія Fire Point вперше вироблятиме ракетне паливо за кордоном. Саме ця компанія розробила ракети "Фламінго".
Про це заявив данський уряд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що виробництво палива буде розташоване поруч з авіабазою Скрідструп у Данії, де розташований данський флот винищувачів F-16.
"Це простягнута рука допомоги Україні в її боротьбі за безпеку, власну незалежність і, не в останню чергу, за можливість жити у світі", - наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Варто зауважити, що для Fire Point це буде перший досвід виробництва своєї продукції за кордоном.
Ракети "Фламінго"
Нагадаємо, лише кілька тижнів тому стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво далекобійних ракет "Фламінго".
Її характеристики доволі вражаючі. Зокрема, радіус дії ракети - 3 тисячі кілометрів.
При цьому її максимальна швидкість - 950 км/год, розмах крила - 6 метрів, а вага бойової частини - 1 тонна.
31 серпня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що така ракета вдарила по ворожих цілях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про базу російських прикордонників.