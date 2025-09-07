ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский и Умеров анонсировали новую технологическую Ставку: что там будет

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 22:08
UA EN RU
Зеленский и Умеров анонсировали новую технологическую Ставку: что там будет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинское правительство в ближайшие дни проведет заседание технологической Ставки. На нем будут обсуждаться вопросы защиты Украины от российских атак и дальнобойные удары по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

"Мы готовим Ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты и наших дальнобойных действий", - сообщил Зеленский.

Умеров со своей стороны подтвердил, что на следующей неделе будет проведено заседание, на котором планируется рассмотреть ряд важных вопросов:

  • развитие ракетных программ - баллистические, крылатые и зенитные системы;
  • масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;
  • состояние мобильной связи в Украине - покрытие, качество, проблемные вопросы.

"Приоритет неизменен: защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Это вопросы, от которых напрямую зависит жизнь людей и результат на фронте", - добавил он.

Отметим, что Зеленский высоко оценил работу программу дронов-перехватчиков. Так, в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

А 5 сентября Зеленский заявлял, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение, последние испытания были положительными. Следующий этап - это начало производства.

Украина разрабатывает собственные ракеты

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала серийное производство дальнобойных ракет "Фламинго" с радиусом действия более 3 тысяч километров.

Также 31 августа в СМИ появилась информация о том, что такая ракета ударила по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о базе российских пограничников.

Впоследствии стало известно, что украинская компания Fire Point впервые будет производить ракетное топливо за рубежом. Именно эта компания разработала ракеты "Фламинго".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России