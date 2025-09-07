Зеленский и Умеров анонсировали новую технологическую Ставку: что там будет

Украинское правительство в ближайшие дни проведет заседание технологической Ставки. На нем будут обсуждаться вопросы защиты Украины от российских атак и дальнобойные удары по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

"Приоритет неизменен: защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Это вопросы, от которых напрямую зависит жизнь людей и результат на фронте", - добавил он.

Умеров со своей стороны подтвердил, что на следующей неделе будет проведено заседание, на котором планируется рассмотреть ряд важных вопросов:

"Мы готовим Ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты и наших дальнобойных действий", - сообщил Зеленский.

Отметим, что Зеленский высоко оценил работу программу дронов-перехватчиков. Так, в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики обезвредили более чем полторы сотни вражеских беспилотников.

А 5 сентября Зеленский заявлял, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение, последние испытания были положительными. Следующий этап - это начало производства.

Украина разрабатывает собственные ракеты

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала серийное производство дальнобойных ракет "Фламинго" с радиусом действия более 3 тысяч километров.

Также 31 августа в СМИ появилась информация о том, что такая ракета ударила по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о базе российских пограничников.

Впоследствии стало известно, что украинская компания Fire Point впервые будет производить ракетное топливо за рубежом. Именно эта компания разработала ракеты "Фламинго".