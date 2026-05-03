Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги

Обговорення оборонної підтримки

За словами президента, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили використання нового пакета допомоги. Кошти спрямують передусім на посилення української ППО.

"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту - передусім у ППО, - які можна посилити за допомогою цього пакета", - зазначив президент.

Партнерство у сфері оборони та євроінтеграція

Глава держави запропонував зміцнити двостороннє партнерство. Зокрема, йдеться про підписання безпекової угоди у форматі Drone Deal.

"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", - підкреслив Зеленський.

Також політики торкнулися питання євроінтеграції України. Зараз існує гарна можливість відкрити переговорні кластери, і держава на це повністю заслуговує.