Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги

Фінляндія виділить 300 млн доларів на оборонну підтримку України, а також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили використання нового пакета допомоги. Кошти спрямують передусім на посилення української ППО.
"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту - передусім у ППО, - які можна посилити за допомогою цього пакета", - зазначив президент.
Глава держави запропонував зміцнити двостороннє партнерство. Зокрема, йдеться про підписання безпекової угоди у форматі Drone Deal.
"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", - підкреслив Зеленський.
Також політики торкнулися питання євроінтеграції України. Зараз існує гарна можливість відкрити переговорні кластери, і держава на це повністю заслуговує.
