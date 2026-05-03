Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский и премьер Финляндии обсудили усиление ПВО и новый пакет помощи

19:50 03.05.2026 Вс
2 мин
Украина и Финляндия готовятся укрепить оборонное партнерство
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Россия попытается сорвать соглашения Украины с партнерами в рамках Drone Deals

Обсуждение оборонной поддержки

По словам президента, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили использование нового пакета помощи. Средства направят прежде всего на усиление украинской ПВО.

"Искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты - прежде всего в ПВО, - которые можно усилить с помощью этого пакета", - отметил президент.

Партнерство в сфере обороны и евроинтеграция

Глава государства предложил укрепить двустороннее партнерство. В частности, речь идет о подписании соглашения по безопасности в формате Drone Deal.

"Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул Зеленский.

Также политики коснулись вопроса евроинтеграции Украины. Сейчас существует хорошая возможность открыть переговорные кластеры, и государство этого полностью заслуживает.

Другие заявления Зеленского

Напомним, в последнее время президент Владимир Зеленский активно готовит ряд стратегических, дипломатических и кадровых решений.

В частности, западные СМИ сообщали, что Украина прорабатывает стратегию ведения переговоров с РФ без участия США, рассматривая альтернативные форматы и страны для продолжения диалога.

Кроме того, глава государства анонсировал новые кадровые изменения в правительстве и органах власти, которые ожидаются уже на следующей неделе.

Также ранее Зеленский раскрыл критические потери нефтяных портов России из-за украинских дальнобойных ударов и санкций, которые существенно сокращают экспорт энергоносителей агрессора.

