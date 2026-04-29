Зеленський назвав критичні втрати нафтових портів Росії від "далекобійних" санкцій України

Українські санкції та удари скорочують нафтовий експорт Росії - президент України Володимир Зеленський назвав конкретні цифри по трьох ключових портах.

Як пише РБК-Україна , про це заявив Зеленський після звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Які порти постраждали

Розвідка зафіксувала скорочення навантаження в трьох ключових портах:

Приморськ - мінус 13%

- мінус 13% Новоросійськ - мінус 38%

- мінус 38% Усть-Луга - мінус 43%.

Дані можуть бути заниженими

Зеленський зауважив, що внутрішня російська статистика, на підставі якої зроблені ці розрахунки, може не відображати реального стану речей. За його словами, фактичні втрати можуть бути більшими.

"Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту", - каже президент.

Фото: президент України Володимир Зеленський назвав наслідки ударів України по НПЗ (інфографіка РБК-Україна)

Удари по нафтовій інфраструктурі тривають

Сьогодні, 29 квітня, дрони СБУ завдали ударів по стратегічному нафтовому хабу поблизу Пермі. Унаслідок атаки спалахнули резервуари зберігання нафти.

Раніше тієї ж ночі вибухи лунали і в Орську - там також горіла нафтова інфраструктура.