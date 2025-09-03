ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп може взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно

Середа 03 вересня 2025 16:10
UA EN RU
Трамп може взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами речника уряду Німеччини, країни-учасниці зустрічі так званої "коаліції рішучих" щодо підтримки України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав він.

Як відомо, зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.

Зустріч "коаліції рішучих"

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Європейські лідери, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.

Варто додати, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці