Трамп може взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно

Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами речника уряду Німеччини, країни-учасниці зустрічі так званої "коаліції рішучих" щодо підтримки України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав він.

Як відомо, зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.