Рютте після Парижа чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України

Після зустрічі європейських лідерів у Парижі 4 вересня, або невдовзі після неї, варто очікувати ясності щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

"Це означає, що ми зможемо ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб побачити, що вони готові надати з точки зору своєї участі в гарантіях безпеки", – заявив Рютте.

За його словами, зустріч "Коаліції рішучих", яка складається переважно з європейських союзників, відбудеться завтра, 4 вересня, на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Рютте, гарантії безпеки покликані стримати Росію від повторного нападу на Україну після закінчення війни. Основою цього плану є подальша підтримка українських збройних сил.