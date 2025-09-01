ua en ru
Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі

Понеділок 01 вересня 2025 17:12
Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 4 вересня, головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як зазначили в Єлисейському палаці, "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підіб'ють підсумки, які слід винести з позиції Росії, яка наполегливо відмовляється від миру".

Зустріч "коаліції охочих"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

