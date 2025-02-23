Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році, - Сибіга

Можливі переговори між Україною та Росією

Як відзначав раніше спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) по Україні й Росії Кіт Келлог, президент Володимир Зеленський та диктатор Володимир Путін повинні провести переговори. Також він відзначив, що заяви Кремля про нібито нелегітимність українського лідера не спрацюють.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, диктатор Росії, перед можливими переговорами щодо повномасштабної війни, доведеться показати, що він дійсно не бажає знищити Україну.

Водночас Зеленський не вірить словам Путіна щодо готовності припинити вогонь й вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на "діалог із терористом". Також він стверджував, що формат мирних переговорів буде залежати від плану завершення війни.

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