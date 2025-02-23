Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году, - Сибига

Возможные переговоры между Украиной и Россией возможны

Как отмечал ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки (США) по Украине и России Кит Келлог, президент Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин должны провести переговоры. Также он отметил, что заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, диктатор России, перед возможными переговорами по полномасштабной войне, придется показать, что он действительно не желает уничтожить Украину.

В то же время Зеленский не верит словам Путина о готовности прекратить огонь и считает, что переговоры с ним наедине превратились бы в "диалог с террористом". Также он утверждал, что формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны.

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