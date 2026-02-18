Україна та РФ обговорили новий формат виведення військ з Донбасу, - NYT
Під час проведення мирних переговорів Україна та Росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачає відсутність армій обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Читайте також: Чи дійшли згоди Україна та РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського
Джерела видання розповіли, що під час проведення консультацій в останні тижні Україна та країна-агресорка обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не буде контролювати жодна з армій.
"Це відроджує пропозицію, яка була включена в попередні мирні плани, в тому числі в план з 28 пунктів, висунутий адміністрацією Трампа (президент США, - ред.) в листопаді", - пише видання.
Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.
Водночас NYT наголошує, що складно буде створити зону вільної торгівлі на території, яка буде затиснута між двома арміями.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, українське МЗС повідомило, що Україна та Росія вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру. При цьому жодних подробиць щодо дати та місця їх проведення подробиці немає.
Голова російської делегації Володимир Мединський це підтвердив - він заявив, що наступні переговори України з РФ відбудуться "скоро". Він також цинічно пожартував про свої історичні лекції на зустрічі й зазначив, що "зупинився на Хрещенні Русі".
Зазначимо, український президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте Росія намагається їх затягнути.
Водночас The New York Times писало, що російський диктатор Володимир Путін зберігає впевненість у своїй перевазі на фронті. Він готовий воювати ще принаймні два роки для встановлення повного контролю над територією Донецької області.