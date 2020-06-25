Зеленский созывает срочное совещание из-за наводнений в Ивано-Франковске

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отправился в пострадавший регион

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в зону стихийного бедствия на западе Украины. Глава государства прибыл в Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский планирует лично осмотреть территории области, которые наиболее пострадали от наводнений.

"Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды на территории западных областей", - сообщили в ОП.

Напомним, сегодня Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен для ликвидации последствий масштабных наводнений в западных областях.

Ивано-Франковская область пострадала сильнее всего, на нее выделили более половины суммы.

Стихия затопила сотни домов. Владимир Зеленский пообещал, что всех пострадавших от паводков обеспечат жильем.

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Автор: Роман Калиниченко