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На борьбу с наводнениями выделили почти 700 млн гривен

Новости » Политика     25.06.2020 - 14:55
На борьбу с наводнениями выделили почти 700 млн гривен
Фото: паводки на западе Украины (if.dsns.gov.ua)

Кабмин выделил деньги четырем областям  

Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины. Большую часть денег получит Ивано-Франковская область.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

"Принять распоряжение о выделении средств из резервного бюджета в сумме 672 млн гривен для предоставления помощи населению и проведения первоочередных аварийно восстановительных мероприятий", - отметил Петрашко.

В частности, средства распределят следующим образом:

  • 480 млн гривен - Ивано-Франковская область
  • 30 млн гривен - Черновицкая область
  • 30 млн гривен - Закарпатская область
  • 10 млн гривен - Львовская область
  • 92 млн гривен - Госводагентство
  • 30 млн гривен - Гослесагентство

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков попросил выделить 82 млн гривен силовикам, которые задействованы в ликвидации последствий наводнения. Из них 41 млн гривен направят ГСЧС, 22 млн - Национальной гвардии и 19 млн - Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками, на утро 25 июня уровень реки Быстрица снизился на полтора метра.

В то же время в Черновицкой области, начиная с полуночи, уровень воды снизился на почти два метра.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпаводокнаводнение
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