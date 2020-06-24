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Зеленский пообещал решить вопрос жилья для пострадавших от паводков

Новости » Политика     24.06.2020 - 20:36
Зеленский пообещал решить вопрос жилья для пострадавших от паводков
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент также пообещал восстановить поврежденную инфраструктуру

Пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставит новое.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, украинские власти обязательно восстановят разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.

"Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны. Глава государства...

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 24 июня 2020 г.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались в результате обильных дождей. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Сегодня реки вышли из берегов и в Тернопольской области.

Ранее Зеленский анонсировал выделение дополнительного миллиарда гривен для преодоления последствий непогоды в западных областях Украины.

Кроме того, сегодня Кабмин одобрил меры для преодоления последствий непогоды на западе Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпаводокнаводнение
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