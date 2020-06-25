Зеленський скликає термінову нараду через повені в Івано-Франківську

Зеленський відправився у постраждалий регіон
Президент України Володимир Зеленський відправився у зону стихійного лиха на заході України. Глава держави прибув до Івано-Франківської області.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський планує особисто оглянути території області, що найбільше постраждали від повеней.
"Крім того, президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей", - повідомили в ОП.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.
Івано-Франківська область постраждала найсильніше, на неї виділили більшу частину суми.
Стихія затопила сотні будинків. Володимир Зеленський пообіцяв, що всіх постраждалих від паводків забезпечать житлом.
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Автор: Роман Калиниченко