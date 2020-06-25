ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський скликає термінову нараду через повені в Івано-Франківську

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 21:08
Зеленський скликає термінову нараду через повені в Івано-Франківську
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відправився у постраждалий регіон

Президент України Володимир Зеленський відправився у зону стихійного лиха на заході України. Глава держави прибув до Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський планує особисто оглянути території області, що найбільше постраждали від повеней.

"Крім того, президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.

Івано-Франківська область постраждала найсильніше, на неї виділили більшу частину суми.

Стихія затопила сотні будинків. Володимир Зеленський пообіцяв, що всіх постраждалих від паводків забезпечать житлом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Володимир Зеленськийповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся