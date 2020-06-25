Зеленський скликає термінову нараду через повені в Івано-Франківську

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відправився у постраждалий регіон

Президент України Володимир Зеленський відправився у зону стихійного лиха на заході України. Глава держави прибув до Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський планує особисто оглянути території області, що найбільше постраждали від повеней.

"Крім того, президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.

Івано-Франківська область постраждала найсильніше, на неї виділили більшу частину суми.

Стихія затопила сотні будинків. Володимир Зеленський пообіцяв, що всіх постраждалих від паводків забезпечать житлом.

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Автор: Роман Калиниченко