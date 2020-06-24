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Зеленский требует системного решения проблемы подтопления в западных областях

Новости » Политика     24.06.2020 - 17:41
Зеленский требует системного решения проблемы подтопления в западных областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина ежегодно тратит до 800 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров системного решения по решению проблемы ежегодного подтопления в западных областях. При этом он добавил, что ежегодно Украина тратит до 800 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, в этом году на ликвидацию последствий подтопления может уйти долее миллиарда гривен.

"Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда", - заявил он.

Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, чтобы ежегодно "не терять людей и деньги".

Напомним, Кабмин одобрил меры по преодолению последствий стихии в западных областях.

Кроме того, в Закарпатской ОГА оценили ущерб от наводнения в регионе в 125 млн гривен.

Добавим, что в Кабмине пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийподтопление
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