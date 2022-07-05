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Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего: что известно

Новина українською →
Киев, Вторник 05 июля 2022 22:22
Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 6 июля ставку верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Что будут обсуждать

Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.

Что такое ставка верховного главнокомандующего

Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, который осуществляет стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Кто входит в ставку

  • Владимир Зеленский, президент Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Иван Баканов, глава СБУ;
  • Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны;
  • Григорий Галан, командующий Сил специальных операций ВСУ;
  • Юрий Галушкин, командующий Сил территориальной обороны ВСУ;
  • Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
  • Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
  • Игорь Клименко, глава Нацполиции;
  • Сергей Крук, глава ГСЧС;
  • Дмитрий Кулеба, глава МИД;
  • Юрий Лебедь, и.о. командующего Нацгвардией;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
  • Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками;
  • Денис Монастырский, глава МВД;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Сергей Рудь, начальник УГО;
  • Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады;
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр;
  • Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи.

Напомним, сегодня Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут передвигаться по Украине без разрешений с ТЦК.

Позже ведомство объяснило, что украинцы могут свободно перемещаться в пределах одной области.

При этом в Верховной Раде предлагают отменить все ограничения на передвижение военнообязанных в Украине.

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