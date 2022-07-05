ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 21:27
В Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине Фото: в Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР и нардепа Кирилла Нестеренко.

Один из инициаторов законопроекта депутат Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Оно будет сковывать их действия.

Он надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.

Напомним, 5 июля Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут свободно передвигаться по Украине.

Позже в Генштабе объяснили, что украинцы смогут передвигаться в пределах области, в которой они живут. Но нужно будет обращаться за разрешением в ТЦК чтобы выехать из области.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в Украине Война России против Украины Верховная рада
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности