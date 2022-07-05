Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Порядок денний засідання ставки не розголошується. Але одним із пунктів, за словами Зеленського, буде питання пересування військовозобов'язаних.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть пересуватися Україною без дозволів з ТЦК.

Згодом відомство пояснило, що українці можуть вільно переміщатися у межах однієї області.

При цьому у Верховній Раді пропонують скасувати всі обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні.

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